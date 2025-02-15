انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.. أول تنازل عن الترشح على مقعد النقيب

كتب- محمد نصار:

تلقت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبد الرحيم السكرتير العام، اليوم السبت 15 فبراير 2025م، طلبًا من الزميل أحمد فتحي أحمد محمد "أخبار اليوم" بتنازله عن الترشح على مقعد نقيب الصحفيين.

وأعلن جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية تواصل عملها صباح غدٍ الأحد في تلقي طلبات الطعون والتنازلات بقاعة أمين الرافعي في مبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا.

وأشار إلى أن اللجنة ستستمر في تلقي طلبات الطعون، والتنازلات حتى الساعة الثانية عشرة ظهر الأربعاء المقبل 19 فبراير على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.

وأكد السكرتير العام، أن المجلس سيوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.

وأشار السكرتير العام، إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت - والفرز" تحت إشراف قضائي كامل.

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، قد أعلنت الخميس الماضي 13 فبراير 2025، كشوف المرشحين على مقعد النقيب، و6 من أعضاء المجلس، حيث بلغ عدد المرشحين 53 مرشحًا، بينهم 10 على مقعد النقيب، و43 لعضوية مجلس النقابة.

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