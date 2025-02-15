مشيرة خطاب تطالب مجلس الأمن بإصدار قرار بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة

كتب- محمد نصار:

قالت السفيرة مشيره خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا أمام لحظة تاريخيّة للتصميم على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق "وثيقة القاهرة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني" تحت شعار "صوت المجتمع المدني للدفاع عن العدالة الدولية وحقوق الإنسان".

وأضافت مشيرة خطاب: نحن كمجتمع مدني نطالب بإقامة هذه الدولة المستقلة بكامل حقوقها، مشيرة إلى أن خطط التهجير مخالفة لحقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن جرائم الحرب التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني تؤكد أننا نعيش نكسة في حقوق الإنسان على المستوى العالمي.

وطالبت مشيرة خطاب، مجلس الأمن، بأن يرتفع إلى مستوى المسؤولية ويصدر قرارًا بإنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة مثلما أصدر قرارًا بإنشاء الدولة العبرية منذ عقود حتى نحافظ على الاستقرار والسلم والأمن الدوليين.



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