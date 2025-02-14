نشرة التوك شو| استعدادات الحكومة لاستقبال رمضان و"مستر بيست" يكشف سر نجاحه في صناعة المحتوى

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أسامة كمال: ترامب رجل بيزنس ومفاوضاته تذهب للحد الأقصى

عبّر الإعلامي أسامة كمال عن انزعاجه الكبير من اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معروف بمفاوضاته العملية، إلا أنه أشار إلى أن ما قدمه ترامب هذه المرة قد يكون بمثابة "قنبلة" لم يتوقعها أحد.

خلال تقديمه برنامج "مساء دي ام سي" على قناة دي ام سي، حذر كمال من إمكانية أن تكون هذه التصريحات مجرد ستار للدخان، معقبًا: "ترامب رجل البيزنس ومفاوضاته تذهب للحد الأقصى".

فاطمة ناعوت: شعرت بالصدمة عند سماع كلمة "أنت كافرة"

أكدت الكاتبة فاطمة ناعوت أن والدها كان حافظًا للقرآن الكريم وتوفي وهو ساجد، كما كان لديه أصدقاء مسيحيون، مما يعكس روح التسامح والتفاهم بين الأديان.

خلال حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أشارت ناعوت إلى أن المؤمن الحقيقي يعتني بعلاقته مع الله، ولا يحق لأحد التدخل في عقيدة الآخرين.

مستر بيست: الأهرامات تمتلك أسرارًا كثيرة لم تُكشف بعد

كشف اليوتيوبر العالمي الشهير "مستر بيست" عن سر نجاحه في صناعة المحتوى الذي يجذب الملايين من المتابعين حول العالم، مؤكدًا أنه مهووس بدراسة البيانات وتحليل المحتوى المنتشر.

خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل على قناة "ON": "السر يكمن دائمًا في صناعة محتوى يرغب الناس في مشاهدته".

"الزراعة": تخفيضات على السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بنسبة تصل إلى 30%

شاركت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، في معرض "أهلا رمضان" والذي افتتحه إبراهيم صابر محافظ القاهرة بالحى العاشر بمدينة نصر.

وبحسب بيان الزراعة قال اللواء أشرف الشرقاوي رئيس الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية أن محافظ القاهرة تفقد جناح وزارة الزراعة مشيدا بالسلع المعروضة بأسعار الخضر والفاكهة التي يتم بيعها بأقل من سعر التكلفة.

بكري: الجيش المصري الذي حقق النصر في أكتوبر قادر على تكرارها

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن ثقة الشعب المصري بالرئيس عبدالفتاح السيسي لا تتزعزع، سواء سافر إلى أمريكا أم لم يسافر.

خلال برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أشار بكري إلى أن هناك 110 ملايين مصري يقفون خلف الرئيس، مؤكدين عدم تراجعهم عن مواقفهم الوطنية. واعتبر هذه القضية وطنية لا تقبل الحلول الوسط، وهو ما أكده الرئيس مرارًا.

أمين الفتوى يوضح أفضل العبادات في ليلة النصف من شعبان

كشف الشيخ أحمد عبدالعظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية الاستفادة من ليلة النصف من شعبان التي تصادف من مغرب 14 شهر شعبان إلى فجر 15 شعبان، مشيرًا إلى أن هذه الليلة من الليالي المباركة التي ينبغي أن يستغلها المسلم في العبادة والطاعة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "بعد قراءة سورة "يس" والدعاء، أنه بعد صلاة العشاء والسنة، يُستحب للمسلم أن يؤدي صلاة التسابيح".