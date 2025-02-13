أمين الفتوى يوضح أفضل العبادات في ليلة النصف من شعبان

كتب- حسن مرسي:

كشف الشيخ أحمد عبدالعظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية الاستفادة من ليلة النصف من شعبان التي تصادف من مغرب 14 شهر شعبان إلى فجر 15 شعبان، مشيرًا إلى أن هذه الليلة من الليالي المباركة التي ينبغي أن يستغلها المسلم في العبادة والطاعة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "بعد قراءة سورة "يس" والدعاء، أنه بعد صلاة العشاء والسنة، يُستحب للمسلم أن يؤدي صلاة التسابيح".

وأوضح أن صلاة التسابيح هي إحدى الصلوات التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا العباس بن عبدالمطلب، وأنه يمكن للإنسان أن يصليها مرة واحدة في العام أو كل شهر أو كل أسبوع حسب استطاعته.

وأشار إلى كيفية صلاة التسابيح، حيث يبدأ المسلم بتكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، ثم يقول "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر" 15 مرة، ثم يركع ويكرر نفس التسبيحات عشر مرات، وبعد ذلك يرفع من الركوع ويكرر التسبيحات عشر مرات، ثم يسجد ويكرر التسبيحات عشر مرات في السجود الأول، ثم يرفع من السجود ويكررها عشر مرات، ثم يسجد مرة ثانية ويكرر التسبيحات عشر مرات، وهكذا حتى يصل إلى 75 تسبيحة في كل ركعة، وبذلك، تكون صلاة التسابيح مكونة من أربع ركعات، ويصل مجموع التسبيحات إلى 300 تسبيحة.

وأضاف أنه من المستحب أيضًا في هذه الليلة أداء صلاة قيام الليل بشكل عام، وأنه يمكن لكل مسلم أن يقرأ القرآن أو يصلي منفردًا أو حتى يجمع أهل بيته ويصلي معهم إذا كانت الظروف تسمح، مشددا على أهمية اغتنام هذه الليلة بأي شكل من أشكال العبادة والطاعة، سواء بالصلاة أو الدعاء أو قراءة القرآن، لأن في هذه الليلة بركة عظيمة في الدنيا والآخرة.

اقرأ أيضًا:

رئيس الوزراء عن تعديلات الإيجار القديم: ستكون هناك فترة انتقالية

زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يكشف موعد إعلان حزمة الحماية الاجتماعية