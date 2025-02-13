300 فرصة عمل جديدة بدولة عربية برواتب تصل لـ123 ألف جنيه.. التخصصات والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس 13 فبراير 2025، عن توفير 300 فرصة عمل جديدة ووظائف متاحة في إحدى شركات التجارة العامة والمقاولات بإحدى الدول العربية، والتي ترغب في استقدام عمالة مصرية في تخصصات متنوعة.

وأوضح "جبران"، بحسب بيان وزارة العمل، الخميس، أن هذه الفرص يتم توفيرها من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل.

تفاصيل الوظائف وشروط التقديم

وأشار وزير العمل إلى أن فرص العمل، المتاحة تأتي بعقود لمدة 3 سنوات، وتستهدف الشباب من سن 23 إلى 40 عامًا، مع توفير الشركة الضمان الصحي، والسكن، والمواصلات. وتتراوح الرواتب الشهرية ما بين 29,520 إلى 123,000 جنيه مصري، وفقًا لطبيعة الوظيفة والخبرة.

ودعا الوزير الشباب الراغبين في التقدم، ممن يمتلكون مؤهلات علمية مناسبة وخبرة عملية تتراوح بين 3 إلى 15 سنة، إلى الإسراع في التقديم في فرص العمل والوظائف المتاحة، وذلك ابتداءً من اليوم 13 فبراير ولمدة 5 أيام، عبر البريد الإلكتروني:

employment@labour.gov.eg

التخصصات المطلوبة والرواتب

كشفت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، عن تفاصيل الوظائف المطلوبة والرواتب المحددة لكل منها، وهي:

15 مهندس طرق تصميم – براتب يتراوح بين 82,000 إلى 123,000 جنيه مصري

50 سائق شاحنة – براتب يتراوح بين 36,080 إلى 45,100 جنيه مصري

10 سائق سيارة خصوصي – براتب يتراوح بين 29,520 إلى 32,800 جنيه مصري

5 مراقب عمل – براتب يتراوح بين 49,200 إلى 57,400 جنيه مصري

1 محاسب عام – براتب يتراوح بين 53,300 إلى 65,600 جنيه مصري

25 حداد مباني عام – براتب يتراوح بين 36,900 إلى 41,000 جنيه مصري

177 عامل صيانة طرق – براتب يتراوح بين 29,520 إلى 32,800 جنيه مصري

1 سكرتير – براتب يتراوح بين 36,900 إلى 41,000 جنيه مصري

1 مندوب مشتريات – براتب يتراوح بين 36,900 إلى 41,000 جنيه مصري

5 مخلص معاملات – براتب يتراوح بين 36,900 إلى 41,000 جنيه مصري

2 مدير حسابات – براتب يتراوح بين 82,000 إلى 90,200 جنيه مصري

2 باحث قانوني – براتب يتراوح بين 57,400 إلى 65,600 جنيه مصري

6 ميكانيكي آلات ثقيلة عام – براتب يتراوح بين 53,300 إلى 57,400 جنيه مصري

وأكدت "أحمد" أن الوزارة تسعى من خلال هذه الفرص إلى توفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري، بما يساهم في تقليل معدلات البطالة ورفع كفاءة العمالة المصرية في الخارج.

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