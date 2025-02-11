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خالد الجندي: "ربنا أمرنا بالاستعداد للأعداء"

09:07 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

الشيخ خالد الجندي

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كتبت - داليا الظنيني:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أهمية خدمة الوطن وحماية حدوده، مشيرًا إلى أن أفراد القوات المسلحة المصرية، سواء كانوا ضباطًا أو جنودًا أو حراس حدود، هم في حفظ الله ورعايته.

واستشهد الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة DMC، بحديث النبي ﷺ: "ثلاثة في ضمان الله: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيًا في سبيل الله، ورجل خرج حاجًا"، موضحًا أن المرابطة على الحدود لحماية الوطن من أعظم القربات إلى الله.

وأشاد الجندي بـالرؤية الثاقبة للقيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تطوير الجيش المصري وتحديثه، مشيرًا إلى أن الأحداث التي تشهدها المنطقة تؤكد صواب هذه الرؤية.

وأضاف: "ربنا أمرنا بالاستعداد للأعداء، والرئيس السيسي لديه بُعد نظر عندما كانت تنفق القيادة السياسية على الجيش وتطويره، وتقوم بشراء السلاح تحسبًا للمصائب التي نشهدها الآن".

ولفت إلى أن دور القوات المسلحة لا يقتصر على القتال فقط، بل يشمل أيضًا الحفاظ على الجاهزية القتالية والاستعداد الدائم لمواجهة أي تهديدات، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ" [الأنفال: 60].

كما أشار إلى مفهوم "المرابطة" في القرآن الكريم، الذي يحث على الاستعداد الدائم واليقظة، مؤكدًا أن الجاهزية القتالية هي أساس قوة أي جيش.

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