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تكليف خالد اللبان رئيسًا لهيئة قصور الثقافة ومساعدًا للوزير

11:22 ص الثلاثاء 11 فبراير 2025

خالد اللبان

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كتب- محمد شاكر:

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، قرارًا بتكليف خالد محمد عوض اللبان، بمنصب مساعد وزير الثقافة ورئيسًا للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأعرب وزير الثقافة، عن ثقته في قدرة اللبان على تطوير أداء الهيئة العامة لقصور الثقافة وتعزيز دورها في نشر الثقافة والفنون، بما يحقق رؤية الدولة في جعل الثقافة عنصرًا أساسيًا في بناء المجتمع، ويسهم في تحقيق استراتيجية بناء الإنسان المصري.

من جانبه، أكد "اللبان"، عزمه على بذل كل الجهد للنهوض بالهيئة وتوسيع نطاق خدماتها الثقافية والفنية في جميع المحافظات.

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خالد اللبان هيئة قصور الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
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