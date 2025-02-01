مبادرة جديدة لجدولة مديونية "الكهرباء" على أقساط شهرية -الأوراق المطلوبة

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن مبادرة للمواطنين المتأخرين عن سداد الفواتير الشهرية المتراكمة؛ بهدف تقسيط مديونية الفواتير على أقساط شهرية، حيث حددت الشركة تفاصيل تقديم طلب جدولة الفواتير الشهرية والمديونية على أقساط شهرية.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية كيفية التقديم على طلب جدولة المديونية والفواتير الشهرية، كما يلي:

كيفية التقديم على طلب جدولة مديونية الكهرباء

- التوجه إلى مقر شركة الكهرباء لتقديم طلب جدولة أقساط المديونية الخاصة بالمواطن.

- استيفاء نموذج طلب جدولة مديونية الكهرباء من الشركة التابع لها المواطن.

- إرفاق بطاقة الرقم القومي الخاصة بالراغب لجدولة المديونية على أقساط شهرية.

- إرفاق فاتورة كهرباء حديثة الإصدار مع الطلب المقدم.

- دفع مبلغ بقيمة 30% من المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.

- تتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرًا.

- استيفاء نموذج طلب جدولة مديونية الكهرباء من الشركة التابع لها المواطن.

- إرفاق بطاقة الرقم القومي الخاصة بالراغب لجدولة المديونية على أقساط شهرية.

- إرفاق فاتورة كهرباء حديثة الإصدار مع الطلب المقدم.

- دفع مبلغ بقيمة 30% من المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى.

- تتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرًا.

- ومن بين الخدمات الموجودة؛ يتم الضغط على جدولة مديونية أقساط شهرية.

- إدخال رقم الهاتف المسجل به حساب الراغب في جدولة المديونية على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وكلمة المرور الخاصة به.

- ملء البيانات المطلوبة التي تظهر أمام المواطن، ثم الضغط على تسجيل؛ لتسجيل الطلب.

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