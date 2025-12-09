خالد أبو بكر: خروج المنتخب من كأس العرب "فضيحة كروية"

كتبت - داليا الظنيني:

قال المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، إن هزيمة المنتخب المصري بثلاثية نظيفة أمام الأردن في بطولة كأس العرب تركت أثرًا بالغًا على الشارع المصري ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، أن المشهد الحالي يفرض التساؤل الأهم حول كيفية التصرف، مؤكداً أن التركيز يجب أن يكون على إيجاد حلول فعلية ووقف الانشغال باللوم أو الانتقاد المستمر.

وذكر أن الاستمرار في التراشق بالاتهامات لن يسفر عن أي نتيجة، مشددًا على أن الحل يكمن في إجراء "تغييرات جذرية وسريعة" قبل أن تتفاقم الأزمة في بطولة إفريقيا القادمة، قائلاً: "لازم تغيير جذري بدل ما تبقى الفضيحة الأفريقية كمان".

وأوضح أن التفاؤل غير موجود بشأن البطولات المقبلة، بالرغم من سهولة مجموعة المنتخب في تصفيات كأس العالم، وذلك بسبب نقص المعطيات التي يمكن الاعتماد عليها لتقديم أداء جيد.

وأكد أبو بكر أن الهزيمة تمثل "فضيحة كروية كبيرة"، موضحا أن النقاش المطول حول تحديد المسؤوليات مضيعة للوقت، قائلاً: "منضيعش وقت.. كأس الأمم فاضلة 21 يومًا، وهنلعب بنفس الانطباعات"، مشددًا على ضرورة التركيز على الاستعداد للبطولات القادمة، لا سيما بطولة إفريقيا التي ستقام يوم 21 من الشهر الجاري.