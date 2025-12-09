قرارات عاجلة من النقل العام بشأن العاملين وتقسيم التذكرة

كتب- محمد نصار:

كشف المهندس عصام الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، عن استراتيجية الهيئة المخططة للتنفيذ خلال الفترة المقبلة من حيث تنفيذ توجيهات الدولة في الاعتماد على الأتوبيسات صديقة البيئة التي تعمل بالغاز والكهرباء مع تطوير ورفع كفاءة الوحدات النهرية.

وأشار في بيان إلى الانتهاء من نقل جراجات المنيب وبدر ومركز التدريب وبدء التشغيل من المواقع الجديدة المخصصة لهم، وجار الانتهاء من نقل جراج بورسعيد.

وأكد أن التوجيهات الخاصة بتقسيم قيمة تذكرة الركوب من شأنها الحفاظ على راكب أتوبيس النقل العام في ظل تعدد وسائل النقل المتاحة وبالتالي زيادة نسب التذاكر المباعة وزيادة الإيرادات.

وأعلن إصدار قرار بمنح عمال الخدمة العامة والوظائف الحرفية تصريح بالغياب أثناء وقت العمل والتأخيرات المقررة حتى تستفيد هذه الفئات مثل باقي العمال الإدارية.

وأشار إلى أنهم بصدد إصدار قرارات أخرى لصالح العاملين من شأنها زيادة المنصرف على المساعدات الاجتماعية التي تصرف للعامل بعد العرض على مجلس الإدارية مع توفير عرض السلع المعمرة من خلال مصنع (٣٦٠) الحربي وفق خطه منظمة من الشئون الإدارية للمرور على جميع مناطق الهيئة.

كما ستشهد الفترة المقبلة انفراجة ملموسة في آلية صرف مستحقات الـ٧٢ شهر للمحالين على المعاش بشكل يليق بما قدموه من جهد أثناء عملهم بالهيئة.