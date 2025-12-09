مدبولي يتفقد مشروع رفع كفاءة مركز تكنولوجيا دباغة الجلود بالروبيكي

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد مشروع رفع كفاءة وتأهيل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود، التابع لوزارة الصناعة، بمدينة الروبيكي للجلود، وذلك عقب افتتاحه اليوم مصنع ليوني لتصنيع ضفائر الكهرباء للسيارات بمدينة بدر.

رافق رئيس مجلس الوزراء، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية.

وخلال الجولة التفقدية لرئيس الوزراء ومرافقيه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن الهدف الرئيسي للمركز يتمثل في مساعدة المُصنعين والاستفادة من التقنيات الحديثة المتوافرة به، التي لا تتوافر لدى صغار المُصنعين بالروبيكي، بالإضافة إلى التدريب الفني على أحدث الطرق الفنية لدباغة الجلود؛ من أجل إعداد أجيال من الشباب مُدربة على تشغيل الماكينات، وذلك تحت إشراف فنيين من الجانب الإيطالي.

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية: نعمل على تعزيز جودة الإنتاج بغرض زيادة الصادرات المصرية وفقًا لاستراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، بالإضافة إلى المُساعدة في جذب استثمارات أجنبية ومصرية لتصنيع المنتج النهائي داخل مدينة الجلود بالروبيكي، والتي ستكون مدينة عالمية متخصصة لإنتاج الجلود.

وخلال تفقده لأقسام المركز، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح حول أعمال رفع كفاءة وتأهيل مركز تكنولوجيا دباغة الجلود، من المهندس

أشرف يسي، مدير المركز، الذي أشار إلى أن مركز تكنولوجيا دباغة الجلود تأسس عام 2007 والذي قام بدور بارز في عمليات الدعم الفني لنقل المدابغ من منطقة عين الصيرة إلى مدينة الروبيكي للجلود بشكلها الجديد.

وأضاف: يعمل المركز على تقديم خدمات الدعم الفني والتدريب التكنولوجي ويقدم خدمات الاختبارات والتحقق للجلود حيث تم تفقد الأقسام المختلفة للمركز والتي تشمل (الوحدات الإنتاجية: وحدة الدباغة الرطبة، ووحدة الكروم، ووحدة الكرست، ووحدة التشطيب) وقسم الأبحاث والتطوير (لعمل العينات الأولية، و⁠تنفيذ التجارب الجديدة) وقسم المعامل (المعمل الفيزيائي - المعمل الكيميائي - المعمل البيئي)، وقسم التدريب والاستشارات الفنية.

وفي الوقت نفسه، أوضح أنه تم تطوير المركز وإعادة تأهيله باستثمارات بلغت 50 مليون جنيه كما ستساهم الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بمنحه قدرها 6 ملايين يورو، وتشمل توفير معدات للمراحل الانتاجية والمعامل وتدريب أفراد المركز التكنولوجي بإيطاليا، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني لإنشاء ونشر علامة Made in Robbeki والترويج لها بغرض زيادة التصدير وفقًا لأحدث المعايير والمواصفات الدولية.

وأشار إلى أن المركز سيكون ـ بعد إعادة تأهيله ـ نموذجًا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ حيث تم عقد شراكة مع شركة الروبيكي لتكنولوجيا الدباغة والمساهم بها أصحاب المدابغ بمدينة الروبيكي للجلود للمساهمة في تشغيل المركز وتوفير الكوادر الفنية اللازمة من القطاع الخاص وخدمة أغراض تطوير مدينة الروبيكي للجلود.

وتجول رئيس مجلس الوزراء، في الأقسام المختلفة للمركز، والتي تشمل (الوحدات الإنتاجية مثل: وحدة الدباغة الرطبة، ووحدة الكروم، ووحدة الكرست، ووحدة التشطيب)، كما تفقد قسم الأبحاث والتطوير المتخصص في عمل العينات الأولية، و⁠تنفيذ التجارب الجديدة، وزار قسم المعامل والذي يضم (المعمل الفيزيائي - المعمل الكيميائي - المعمل البيئي)، وقسم التدريب والاستشارات الفنية، وشاهد رئيس الوزراء جانبًا من المنتجات النهائية للجلود للتعرف على جودتها.

وخلال الجولة، تم التنويه إلى أن هذا المركز يعتبر أول مركز تكنولوجي في جميع القطاعات الصناعية يتم إسناد إدارته الفنية والمالية لإحدى شركات القطاع الخاص، وهي شركة الروبيكي لتكنولوجيا الدباغة (شركة مساهمة تم إنشاؤها من قاطني مدينة الجلود بالروبيكي)، لرفع كفاءة قطاع دباغة صناعة الجلود في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا ونقل تكنولوجيا الدباغة العالمية بالمعايير والمواصفات المعتمدة عالميًا.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والحضور، إلى شرح من المهندس محمود محرز، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي؛ المشرفة على مدينة الروبيكي للجلود، حول تطورات تنفيذ المدينة، حيث أوضح أن المرحلة الأولى من مدينة الروبيكي للجلود كانت مُخصصة بالكامل لتعويضات أصحاب المدابغ القديمة، بإجمالي 216 وحدة تم تخصيصها بالكامل، في حين تشمل المرحلة الثانية جانبًا للتعويضات وآخر للطرح الاستثماري، وذلك بإجمالي 163 وحدة، وتم التخصيص كتعويضات ضمن المرحلة الثانية 95 مدبغة و40 مصنع غراء، و9 مدابغ مكس، وتم طرح 19 وحدة كطرح استثماري؛ تم تخصيص 17 وحدة منها حتى الآن ويتبقى وحدتان، كما تشمل المرحلة الثانية 11 قطعة أرض فضاء استثمارية بإجمالي مساحة 186 ألف م2.

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة من مدينة الروبيكي للجلود تتضمن 173 وحدة، تم تخصيص 87 وحدة منها، وتتمثل في 29 مصنعًا بمساحة 2000 م2 للمصنع، و28 مصنعًا بمساحة 1000 م2 للمصنع، و29 ورشة، وتخصيص مساحة 13 ألف م2 لصالح مصنع شركة ليوني 1، ويتبقى عدد من الوحدات الشاغرة، كما تشمل الأراضي الشاغرة من هذه المرحلة قطعة مخصصة لشركة ليوني 2، وأخرى لتنفيذ مول تجاري وفندق، وعدة قطع لعدة شركات لعدد من الاستخدامات المتنوعة.

وتطرق المهندس محمود محرز، إلى موقف تدعيم مدينة الروبيكي للجلود، حيث عرض الموقف التنفيذي لأعمال رفع كفاءة المرحلة الأولى لمحطة المعالجة القائمة، والتي تتم على مرحلتين من التوسعات، بهدف الوصول إلى قدرة استيعابية للمحطة بنحو 24 ألف م3/ يوم، بدلًا من الطاقة الحالية البالغة 8 آلاف م3/ يوم، بالإضافة إلى موقف تنفيذ محطة رفع المياه المعالجة بطاقة 36 ألف م3/ يوم، ومكوناتها المختلفة.

