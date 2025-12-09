إعلان

استمرار الانخفاض والأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

04:30 ص 09/12/2025
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة على معظم أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت الأرصاد إلى فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظات (مطروح - الإسكندرية - البحيرة- كفرالشيخ - الدقهلية - دمياط- بورسعيد - الغربية - المنوفية- الشرقية).

كما تنشط حركة الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، والعظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى 19 درجة.

أشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس وشمال ووسط الصعيد.

ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

واضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط ( السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية بلطيم) وارتفاع الأمواج من (2 :3 ) أمتار.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الأمطار

