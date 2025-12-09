أمطار رعدية ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ5 أيام المقبلة بداية من غدًا الأربعاء وحتى السبت 13 ديسمبر على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

كما أشارت إلى فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة، و فرص لسقوط أمطار خفيفة مساء قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة،

ونشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. مدبولي يحضر المؤتمر السنوي لممثلي المكاتب الإقليمية والقطرية لمنظمة الفاو

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 8-12-2025.. أمطار وشبورة