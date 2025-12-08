أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة تتعامل برحمة ومراعاة مع صغار المزارعين فيما يتعلق بقرار رفع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لها.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، إن وزير الأوقاف أصدر قرارًا بـ"التعامل الرحيم" مع أصحاب الملكيات المفتتة من قيراط حتى 3 أفدنة"، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو دعم الفلاح وليس مجرد زيادة الإيرادات.

وأضاف رسلان أن الوزارة شكلت لجنة من خبراء الزراعة من أبناء الهيئة لدراسة الملف ميدانيًا وضمان تحقيق العدالة. وأوضح أن القيمة الإيجارية الجديدة راعت عوامل مختلفة مثل "نوعية الأراضي ومساحتها"، مؤكدًا أن المستأجرين لأراضي الأوقاف يحصلون على مزايا نسبية مقارنة بأسعار السوق السائدة.

من جهة أخرى، طالب سيد خليفة، نقيب الزراعيين، الوزارة بمراجعة هذا القرار الذي وصفه بالقاسي.

وأشار إلى أن الزيادة وصلت إلى "مستويات غير مسبوقة" تمثل عبئًا كبيرًا على الفلاحين وخاصة الصغار منهم، وتؤثر على قدرتهم الإنتاجية.

وأكد أن رفع سعر الإيجار مرة واحدة من 18 ألف جنيه إلى 48 ألف جنيه للفدان في بعض المناطق يمثل زيادة ضخمة وغير عادلة.

وأشار النقيب إلى أن أسعار إيجارات الأراضي التابعة للإصلاح الزراعي لا تتجاوز 10 إلى 12 ألف جنيه للفدان، وهو ما ينبغي أن يكون مرجعًا لتحديد الزيادات.

وطالب نقيب الزراعيين، بتطبيق "نظام زيادات تدريجية" يتناسب مع إمكانيات الفلاحين ويضمن استمرارية الإنتاج الزراعي، موضحًا أن الهدف ليس رفض دفع القيمة الإيجارية بل تحقيق عدالة تسعيرية تراعي ظروف المزارعين.