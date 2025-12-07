تامر أمين: أداء منتخب مصر يكسف.. ونداء عاجل لوزير الرياضة



انتقد الإعلامي تامر أمين بشدة حالة الفوضى والتخبط التي تسود منظومة كرة القدم المصرية، مؤكدًا أن المشهد الحالي يتجاوز مرحلة الحزن إلى مرحلة "الكسوف".



وقال خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، إن جموع الشعب المصري من متابعي كرة القدم يشعرون بنفس الإحباط وهم يشاهدون حالة العشوائية في الإدارة.



وأضاف أمين أن المشكلة لا تكمن في الأداء الضعيف داخل الملعب فقط، بل في جو الصراع وغياب التخطيط على مستوى الإدارة بالكامل.



وتابع قائلًا إن هناك "تخبطًا" واضحًا بين منتخبي مصر الأول والثاني واتحاد الكرة ورابطة الأندية، حيث يشير كل طرف إلى الآخر ويتنصل من المسؤولية في ظل غياب تام للرؤية والدراسة.



كما أكد الإعلامي أن المثال الأبرز على هذه الإدارة العشوائية هو الأزمة التي تعرض لها الجهاز الفني للمنتخب الثاني بقيادة حلمي طولان قبل بطولة كأس العرب، حيث تم سحب لاعبين أساسيين منه قبل البداية بأيام قليلة ليلعبوا مع أنديتهم في الدوري المحلي.



وأشار إلى أن النتيجة كانت وخيمة على الجميع، حيث لم يفز المنتخب ولم تستفد الأندية، وهو ما وصفه بأنه "عقاب إلهي على سوء التخطيط وسوء الإدارة".



ووجه تامر أمين نداء عاجل ومسؤول إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باعتباره المسؤول الأول عن الملف الرياضي في مصر.



وحث الوزير على التدخل الفوري لجمع الأطراف المتنازعة وقال: "هذا المشهد مسيء ولا ينبئ بأي شيء مستقبلاً"، مشددًا على أن اسم مصر الكبير لا يجب أن يُشوه في المحافل العربية أو الأفريقية بسبب سوء الإدارة وعدم الانضباط.