"لن تمشي وحيدًا أبدًا".. إبراهيم عيسى يدعم محمد صلاح في أزمة الأخيرة

أشاد الإعلامي إبراهيم عيسى، باللاعب الدولي محمد صلاح، مؤكدًا أنه تجسيد حي لقيم الكفاح والاجتهاد.



خلال بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، قال عيسى إن صلاح يمثل "النموذج المثالي لكل مصري في مجاله"، سواء في العمل أو العلم أو أي صناعة.



وأضاف أن سر النجاح الباهر لصلاح يكمن في بناء مسيرته بقوة وصبر وإيمان عميق، مع قدرة فائقة على التعامل بمرونة مع مختلف الثقافات والحضارات.



وبعث عيسى برسالة دعم للنجم المصري: "لن تمشي وحيدًا أبدًا، فالمجد والتاريخ العظيم سيرافقانك في كل خطوة تخطوها".



وحثه على المضي قدمًا في صناعة مجده، والذي أصبح مصدر فخر ونور لكل أبناء مصر، مؤكدًا على ضرورة الوقوف دعمًا لمحمد صلاح في أي قرار مستقبلي يتخذه، خاصة ما يتعلق بمستقبله مع نادي ليفربول الإنجليزي.



وتابع أن اللاعب استطاع تحقيق التميز رغم كل التحديات والمتاعب التي واجهها، مما يجعله قدوة عملية للأجيال الحالية والقادمة في الالتزام وتجاوز العقبات.



وأشار إلى وجود أصوات متطرفة وحاقدة قد تحاول النيل من إنجازاته، مؤكدًا أن صلاح يظل رمزًا وطنيًا شامخًا للناجح البناء الذي يفخر به كل مصري.