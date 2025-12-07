وسيم السيسي: العديد من المصطلحات الدينية لها أصول مصرية قديمة

أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن القيم الإنسانية وحسن التعامل هي الأساس الذي تقوم عليه جميع الأديان.



وقال خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن الاحترام يمثل الركيزة الأساسية التي تُبقي على أي علاقة، سواء أكانت زوجية أو أسرية أو صداقة أو شراكة مجتمعية.



وأضاف السيسي أن العلاقات الإنسانية يمكن أن تصمد وتعيش لعشرات السنين بفضل الاحترام المتبادل، حتى في حالات غياب الحب.



وأكد أن جوهر التعاليم الدينية يحرم إيذاء الآخرين سواء بالكلمة أو النظرة أو التصرف، مشيرًا إلى أن الدين في أصله واحد، حيث يرتكز على مبدأ عدم الإيذاء والتقدير المتبادل بين البشر.



وضرب مثالًا على ذلك بأن طرق التعبير عن هذا الجوهر تختلف بين المجتمعات، كما تتنوع الظلال رغم أن الشمس واحدة.



كما أشار الدكتور وسيم السيسي إلى الجذور التاريخية العميقة لهذه القيم في الحضارة المصرية، مؤكدًا أن فكرة التوحيد كانت موجودة منذ مصر القديمة.



وأوضح أن العديد من المصطلحات الدينية لها أصول مصرية قديمة، مما يعكس عمق فكرة السلام والإيمان منذ فجر التاريخ، مشددًا على أن العقيدة المصرية القديمة تأسست على قيم أخلاقية أساسية يأتي في مقدمتها الامتناع عن إيذاء الآخرين، وهو ما يتطابق مع جوهر جميع الديانات السماوية.