الجيزة: فتح حارة مرورية مغلقة بشارع البحر الأعظم تمهيدًا لفتح الطريق بالكامل

كتب : محمد أبو بكر

03:33 م 07/12/2025

شارع البحر الأعظم

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال الإصلاح بخط المياه بشارع البحر الأعظم وانتهاء الأعمال في بعض القطاعات بمسار الطريق فقد تم فتح حارة مرورية مغلقة ومن المتوقع فتح الطريق بالكامل تدريجياً خلال الساعات القادمة لعودة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.

وثمنت محافظة الجيزة، في بيان، تعاون المواطنين وتفهمهم خلال فترة تنفيذ الأعمال مؤكدة حرصها على سرعة إنجاز الإصلاحات ورفع أي آثار للأعمال في أسرع وقت لضمان سلامة المواطنين وانسياب الحركة المرورية.

