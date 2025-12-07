ننشر صور قطارات الخط الرابع للمترو قبل تشغيله

من رأس التين إلى الحرملك.. 25 صورة للقصور الملكية المصرية من الداخل والخارج

تواصل وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، في أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

ويستهدف الخط الرابع الربط ‏بين القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، وتوفير خدمة نقل الركاب بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي بالمناطق التي يمر بها الخط والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع النقل.

مسار المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو

تمتد من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ثم يمتد حتى محطة الفسطاط بطول 19 كم وعدد 17 محطة (16 نفقية/ الفسطاط – الملك الصالح – الروضة - ميدان الجيزة – الجيزة – المساحة – مدكور – الطالبية – المطبعة – العريش – المريوطية – الأهرامات – الرماية – المتحف المصري الكبير – النصر – حدائق الأهرام )، ومحطة سطحية (حدائق الأشجار).

السرعة التشغيلية

تبلغ السرعة التشغيلية للخط 80 كم/ ساعة.

المحطات التبادلية

تحقق المرحلة خدمة تبادل الركاب مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول للمترو في محطة الملك الصالح.

الطاقة الاستعابية

من المخطط أن ينقل الخط الرابع بعد اكتماله حوالي 1.5 مليون راكب يوميًا.

