5 جهات لها حق حضور تنفيذ حكم إعدام المتهم -تفاصيل

كتب : أحمد السعداوي

12:09 م 07/12/2025

حدد قانون الإجراءات الجنائية إجراءات واضحة بشأن حضور الجهات الرسمية لمتابعة عملية تنفيذ حكم إعدام المتهم لحظة بلحظة؛ بما يضمن احترام حقوق المحكوم عليه وتوثيق كل مرحلة بشكل رسمي.

ويُسمح، وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، لخمس جهات حضور عملية تنفيذ حكم الإعدام.

نصت المادة 447 من القانون على أن يتم تنفيذ العقوبة بحضور مجموعة من الجهات الرسمية؛ تشمل "عضوًا من النيابة العامة، ومندوبًا من قطاع الحماية المجتمعية، ومندوبًا من وزارة الداخلية، ومديرَ مركز الإصلاح والتأهيل، وطبيبَ المركز، وطبيبًا آخر تندبه النيابة العامة".

ويحظر حضور أي شخص من غير هؤلاء، إلا بإذن خاص من النيابة العامة، مع تأكيد حق المدافع عن المحكوم عليه في حضور التنفيذ دائمًا.

وتتم تلاوة منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم فيها على المحكوم عليه في موقع التنفيذ وبصوت مسموع لجميع الحاضرين؛ بما يضمن وضوح الموقف القانوني للمحكوم عليه حتى اللحظة الأخيرة.

وتتيح النصوص للمحكوم عليه حق إبداء أقواله إذا رغب في حيث يقوم عضو النيابة العامة بتحرير محضر رسمي بهذه الأقوال.

ويُحرر عضو النيابة العامة محضرًا يوثِّق كل تفاصيل العملية، ويتضمن شهادة الطبيب بحدوث الوفاة وتحديد توقيتها بدقة؛ لتوثيق الواقعة بشكل رسمي ومنظم.

