مدبولي يوضح سبب إلغاء منصبي نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية والصناعية

كتب : أحمد العش

07:25 م 12/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إلغاء منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية والتنمية الصناعية جاء لتخفيف الأعباء عن الوزراء في المرحلة القادمة، نظرًا لكثرة الملفات الثقيلة الموكلة إليهم.

وأشار "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يتولى إدارة عدد من الملفات المهمة، على رأسها الانتهاء من مشروع التأمين الصحي الشامل ليشمل جميع المحافظات، بينما الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مسؤول عن عدد من المشروعات القومية التي تتطلب جهودًا كبيرة.

وأوضح أن اختصاصات الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية، تشمل إصلاح 59 هيئة اقتصادية تابعة للدولة، بعضها سيتم دمجه والبعض الآخر تصفيته، بالإضافة إلى الاستفادة من نحو 600 شركة مملوكة للدولة لرفع كفاءتها، وتطوير وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وحول إلغاء وزارة قطاع الأعمال، قال مدبولي إن الوزارة أدت دورًا انتقاليًا منذ إنشائها، مشيرًا إلى أن هناك 6 شركات قابضة كانت مهملة تحت قيادتها، ويصل حجم استثماراتها إلى نحو تريليون جنيه، مؤكدًا أن الهدف ليس بيع هذه الشركات، بل رفع كفاءتها، مع وجود تصور لنقل بعض الأصول للصندوق السيادي أو الشركات التابعة لها.

