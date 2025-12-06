إعلان

انخفاض الحرارة وأمطار ورياح.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

11:53 م 06/12/2025
أصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويهًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

وتوقعت الأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، والعظمى المتوقعة في القاهرة الكبرى 20 درجة.

كما أشارت الأرصاد إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة مساء على بعض المناطق، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من خليج العقبة وجنوب سيناء و(حلايب - شلاتين - مرسى علم) وعلى مناطق من جنوب الصعيد.

ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

