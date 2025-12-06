إعلان

وزير السياحة: ارتفاع رحلات الشارتر إلى الساحل الشمالي 520%

كتب : محمد أبو بكر

06:33 م 06/12/2025

شريف فتحي وزير السياحة

ألقى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوء على التطورات السياحية في منطقة الساحل الشمالي، مشيرًا إلى ارتفاع رحلات الشارتر إلى المنطقة بنسبة 520% خلال العام الماضي.

وأشار شريف فتحي في بيان، إلى اهتمام شركات السياحة العالمية بتصميم برامج متعددة الوجهات تشمل مصر إلى جانب دول متوسطية مثل اليونان وإيطاليا، خاصة للمسافرين من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين.

وأكد أن ذلك يوفر تكامل سياحي وجاذبية كبيرة للمقصد المصري.

