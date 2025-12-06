مصر تخطط لتحويل صحاريها إلى مقصد عالمي لسياحة المغامرات

كشف محمد كارم، الخبير السياحي، عن زيادة الاهتمام العالمي بمنتج سياحة المغامرات، مؤكدًا أنه يُعد من أبرز المنتجات السياحية الواعدة خلال الفترة المقبلة في مصر التي تتميز بتنوع طبيعي وبيئي يتيح فرصًا واسعة لجذب هذا النوع من السائحين.

وأوضح "كارم"، في تصريحات لمصراوي، أن السائح الأمريكي يُعد من أكثر الجنسيات اهتمامًا بسياحة المغامرات داخل مصر، نظرًا لتميز التجارب التي توفرها المناطق الصحراوية، وعلى رأسها الصحراء البيضاء والصحراء السوداء، لما تمتلكانه من مقومات طبيعية فريدة تجعلها وجهات مثالية لمحبي الرحلات الاستكشافية.

وأشار الخبير السياحي إلى أن وزارة السياحة والآثار تعمل خلال المرحلة المقبلة على تطوير هذا المنتج بشكل موسع، من خلال دعم وتنظيم رحلات السفاري في مختلف المحافظات، إضافة إلى التوسع في إنشاء الـ Eco Lodge والمخيمات البيئية.

