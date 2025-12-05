سيول وبرق ورعد.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدًا

25 صورة من استقبال المصريين صاحب واقعة الدفاع عن السفارات بالمطار

وصل منذ قليل أحمد عبدالقادر ميدو صاحب واقعة الدفاع عن السفارات المصرية في أوروبا لمطار القاهرة الدولي وكان في استقباله العشرات من المواطنيين اللذين حرصوا على استقباله مرددين هتافات " ميدو ..ميدو..ميدو".

وكان أحمد عبد القادر ميدو، رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، قد أعلن عن إسقاط تهمة حيازة السلاح عنه، لعدم وجود أي أدلة ضده،

وقال عبدالقادر عبر صفحته الشخصية فيس بوك "انتصرت مصر، الحمد لله، إسقاط تهمة حيازة السلاح لعدم وجود أي أدلة.. وإسقاط تهمة مقاومة السلطات".