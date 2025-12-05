إعلان

صاحب واقعة الدفاع عن السفارات المصرية.. أحمد عبدالقادر ميدو يصل مطار القاهرة

كتب- عمرو صالح:

09:44 م 05/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحمد عبدالقادر ميدو يصل مطار القاهرة
  • عرض 5 صورة
    أحمد عبدالقادر ميدو يصل مطار القاهرة
  • عرض 5 صورة
    أحمد عبدالقادر ميدو يصل مطار القاهرة
  • عرض 5 صورة
    أحمد عبدالقادر ميدو يصل مطار القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصل منذ قليل أحمد عبدالقادر ميدو صاحب واقعة الدفاع عن السفارات المصرية في أوروبا لمطار القاهرة الدولي وكان في استقباله العشرات من المواطنيين اللذين حرصوا على استقباله مرددين هتافات " ميدو ..ميدو..ميدو".

وكان أحمد عبد القادر ميدو، رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، قد أعلن عن إسقاط تهمة حيازة السلاح عنه، لعدم وجود أي أدلة ضده،

وقال عبدالقادر عبر صفحته الشخصية فيس بوك "انتصرت مصر، الحمد لله، إسقاط تهمة حيازة السلاح لعدم وجود أي أدلة.. وإسقاط تهمة مقاومة السلطات".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحمد عبد القادر ميدو السفارة المصرية لندن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"رفقة بلجيكا".. مجموعة مصر في كأس العالم 2026
إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر