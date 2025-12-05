صاحب واقعة الدفاع عن السفارات المصرية.. أحمد عبدالقادر ميدو يصل مطار القاهرة
كتب- عمرو صالح:
وصل منذ قليل أحمد عبدالقادر ميدو صاحب واقعة الدفاع عن السفارات المصرية في أوروبا لمطار القاهرة الدولي وكان في استقباله العشرات من المواطنيين اللذين حرصوا على استقباله مرددين هتافات " ميدو ..ميدو..ميدو".
وكان أحمد عبد القادر ميدو، رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، قد أعلن عن إسقاط تهمة حيازة السلاح عنه، لعدم وجود أي أدلة ضده،
وقال عبدالقادر عبر صفحته الشخصية فيس بوك "انتصرت مصر، الحمد لله، إسقاط تهمة حيازة السلاح لعدم وجود أي أدلة.. وإسقاط تهمة مقاومة السلطات".