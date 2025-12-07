أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مؤخرًا مع عدد من الخبراء اليابانيين بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، وذلك في إطار متابعة تطور التعاون التعليمي بين البلدين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" على فضائية "أون"، أن المدارس المصرية اليابانية تشهد توسعًا غير مسبوق منذ انطلاقها الفعلي في العام الدراسي 2018-2019.

وأشار زلطة إلى أن عدد هذه المدارس وصل حاليًا إلى 69 مدرسة، معربًا عن سعادته بالإقبال الكبير جدًا من أولياء الأمور على هذا النموذج التعليمي.

وتابع أن السبب وراء هذه الشعبية يتمثل في تركيز المدارس على توفير بيئة تعليمية تنمي المهارات والقدرات الخاصة لدى الطلاب، بعيدًا عن النمط التقليدي.

وأضاف متحدث التعليم أن الوزارة قامت هذا العام، وفي إطار هذا التعاون الثنائي، بإدراج مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المقرر الدراسي بالشراكة مع الجانب الياباني.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بناءً على بروتوكولات تعاون تم توقيعها سابقًا بين البلدين في المجال التعليمي والتكنولوجي.

وأشار زلطة إلى مؤشر إيجابي على نجاح هذه المبادرة، مضيفًا: "كل الطلاب البالغ عددهم 750 ألف طالب سجلوا على المنصة التعليمية الخاصة بالمادة، منهم 236 ألف طالب انتهوا من كل المحتوى التعليمي المقدم".

هذه الأرقام تعكس إقبالًا كبيرًا من الطلاب على التطور التكنولوجي واستعدادهم لتعلم مهارات المستقبل.