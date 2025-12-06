أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين، برئاسة المستشار أمين عثمان، نتيجة تصويت أعضاء الجمعية العمومية على عدد من البنود التي أقرها مجلس النقابة وتتعلق بزيادة المعاشات واعتماد الميزانية .

ووجه " عثمان" في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الفرز، الشكر لمجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام ، وجميع أعضاء المجلس على جهدهم المبذول لإنجاح الجمعية العمومية المنعقدة اليوم ، والتي أسفرت عن

حضور ٤٠٤٠ عضو من أعضاء الجمعية العمومية والتي جاءت وفقا لما بند على حدى كالتالي:

تعديل المعاش ٣٩٩٢ صوت الباطلة ٢٨ صوت

اعتماد الميزانيات ٣٩٢٨ صوت الباطل ١١٢ صوت

زيادة الدمغة ٣٩٥٣ صوت الباطلة ٨٧ صوت

زيادة الاشتراك السنوي ٣٩٤٧ صوت الباطل ٩٣ صوت

اعتماد رسم الدراسة بمعهد المحاماة ٣٨٩٧ صوت الباطلة ١٤٣ صوت

عزل مراقب الحسابات الحالي وتعيين اخر مع تقدير اتعابه ٣٩٣٤ صوت الباطلة ١٠٦ صوت

وجاءت اصوات وفقا لقبول البند أو رفضه كالتالي:

تعديل المعاش ٣٦٧٦ والرفض ١١٦

اعتماد الميزانيات الموافق ١٨٥٠ صوت غير الموافق ٢٠٧٨ صوت

زيادة الدمغة ٢٠٣٤ صوت غير الموافق ١٩١٩ صوت

زيادة الاشتراك السنوي الموافق ١٩٨٦ صوت غير الموافق ١٩٦١

اعتماد رسم الدراسة الموافق ٢٠٦٧ صوت غير الموافق ١٨٣٠ صوت

عزل مراقب الحسابات وتعيين اخر الموافق ٣٠٥٤ صوت غير الموافق ٨٨٠ صوت .

وأكد "عثمان" شرفت اللجنة القضائية بالتعاون مع مجلس النقابة بانجاز وانجاح الجمعية العمومية ومراعاة ارادة اعضاء الجمعية ، من حيث التصويت لكل بند على حدى وهو ما عبر تعبيرا حقيقيا عن ارادة الجمعية العمومية،

واوضح عثمان ان البن الذي يبطل لا يؤثر على باقي البنود

اقرأ أيضًا:

أول رد رسمي على أنباء مصادرة جميع مركبات التوك توك

توجيهات مشددة من الرئيس لمواجهة الغش في الثانوية العامة