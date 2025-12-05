شهدت محطة مصر برمسيس، اليوم، انطلاق أولى رحلات قطار الشباب الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة، وبمشاركة أكثر من 500 شاب وفتاة يمثلون الفوج الأول من البرنامج.

وتستهدف الرحلات التي تشمل 10 أفواج خلال الفترة من 5 ديسمبر 2025 حتى 6 فبراير 2026، رفع الوعي التاريخي والوطني لدى الشباب عبر زيارة أهم المعالم الأثرية والسياحية في الأقصر وأسوان.

وفي أجواء احتفالية، حرص وزير الشباب والرياضة على مصافحة المشاركين الذين أعربوا عن سعادتهم بخوض هذه التجربة الفريدة التي تتيح لهم فرصة مميزة لاكتشاف تاريخ مصر وحضارتها. كما قدمت الفرق الموسيقية الشبابية بالوزارة عدداً من المقطوعات التي أضفت مزيدًا من الحماس والتفاعل.

ومن المقرر أن يتحرك القطار من محطة مصر كل يوم جمعة في تمام الساعة 5:00 مساءً ليصل إلى أسوان 5:10 صباح اليوم التالي، بينما تكون رحلة العودة من أسوان يوم الخميس في تمام الساعة 8:00 مساءً ليصل إلى القاهرة 8:00 صباح اليوم التالي.