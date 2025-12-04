شهدت وكالة الفضاء المصرية، اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، اجتماع مراجعة مرحلة التصميم المبدئي الخاص بالحمولة على متن مركبة الهبوط القمرية الصينية "تشانج-8" مع وكالة الفضاء الصينية، وذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى.

جاءت الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، في المشاركة بمهام استكشاف القمر ومواصلة التنسيق الفني المرتبط بمشاركة مصر في المهمة القمرية Chang’E-8، مما يمهّد لمرحلة جديدة من التعاون البحثي الدولي في علوم القمر والفضاء العميق.

وخلال الزيارة، عقد الجانبان سلسلة موسّعة من الاجتماعات الفنية والنقاشات العلمية المتخصصة، استعرض خلالها الخبراء من وكالة الفضاء المصرية التصميمات الهندسية والتكنولوجية المتقدمة لفريق عمل المشروع بالوكالة، إلى جانب جاهزية النظم والحمولة التي ستشارك بها مصر في المهمة.

كما تناولت الجلسات الفنية آليات التكامل بين الأنظمة المصرية والصينية، ومسارات اختبار الحمولات، وخطط التشغيل المتبادل، بما يضمن أعلى معايير الجاهزية قبل الإطلاق، ويؤسس لتعاون طويل الأمد في مجالات الاستشعار عن بُعد، والعلوم القمرية، واستكشاف الفضاء العميق.

وعقب انتهاء المناقشات، جرت مراسم توقيع شهادة قبول التصميم، كما تبادل الطرفان الدروع التذكارية، تأكيدًا على عمق العلاقات العلمية والتقنية التي تجمع بينهم.

يأتي هذا التعاون ليعزز الدور المتنامي لوكالة الفضاء المصرية كجهة إقليمية رائدة في الابتكار الفضائي، وقادرة على الانخراط في مهمات دولية، بما يعكس الصورة الذهنية المتميزة للوكالة، ويرسّخ مكانة مصر على خارطة استكشاف الفضاء العالمي.

