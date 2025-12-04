3 تحذيرات جديدة من مستحضرات "مجهولة المصدر".. هكذا تتعرف عليها

أصدرت هيئة الدواء المصرية، 3 تحذيرات جديدة تخص أدوية ومستحضرات طبية مجهولة المصدر أو يُشتبه في غشها، مطالبة بوقف تداولها فورًا واتخاذ إجراءات التحريز اللازمة.



ففي منشور حمل رقم 90 لسنة 2025، حذرت الهيئة من عبوات مجهولة المصدر من مستحضر "Otix Liv Spray Lotion 60 ml"، برقم تشغيلة "120725"؛ طبقا لإفادة شركة النيل لمستحضرات التجميل، المدون اسمها على العبوات، أنها لم تقم بتصنيع أي عبوات تحمل أرقام التشغيلات المذكورة.



و"أوتكس لايف" محلول مضاد للفطريات يُستخدم موضعيًا لعلاج التهابات الجلد الفطرية.



كما أصدرت الهيئة منشورا رقم 91 لسنة 2025، للتحذير من وجود عبوات مجهولة المصدر تحمل اسم مستحضر "Germa Antiseptic Solution (Povidone Iodine 10%)"، وغير مدون أرقام التشغيلات.



وأوضحت الهيئة أن التحذير يأتي وفقا لإفادة إدارة التفتيش على المصانع بعدم وجود مصنع يحمل اسم الأهرام لتعبئة وتجارة مستحضرات التجميل والمطهرات، مطالبة بوقف تداول وضبط وتحريز المستحضر

مجهول المصدر.



ويستحضر المستحضر كمطهر موضعي للجروح والجلد.



كما قررت الهيئة سحب عبوات من مستحضر "MOIVREZNE LOTION 60ML"، بناء على ما ورد من إدارتي التسجيل والتفتيش على مصانع الأدوية بأن المستحضر غير مسجل.



أكدت هيئة الدواء أن هذه التنبيهات خاصة بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.



دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.



وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي اضغط هنا



وأوضح مصدر بالهيئة، أن هذه التحذيرات تأتي كإجراء احترازي بناءً على التحاليل الدورية التي تجريها الهيئة للأصناف الدوائية، سواءً خلال مراحل إنتاجها بالمصانع، أو بعد نزولها الأسواق في الصيدليات والمخازن.