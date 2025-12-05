الخرباوي: 52 منظمة تابعة للإخوان تعمل في أمريكا رغم الحظر

قال الدكتور ثروت الخرباوي، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، إن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر جماعة الإخوان جاء لأنها تدعم الإرهاب صراحةً.

وأضاف "الخرباوي"، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد، أن ترامب أطلق اسم الجماعة بوضوح لكنه لم يحظر 52 منظمة تابعة لها تحمل أسماء أخرى، مضيفًا أن بعضها تخصص في جمع التبرعات لتمويل عمليات إرهابية.

وتابع أن هذه المنظمات جمعت وفق آخر حصر 6 مليارات دولار من التبرعات العالمية، زاعمة أنها للإغاثة ودعم فلسطين.

وواصل أن هذه الأموال تمر عبر مصارف مشبوهة وغير خاضعة للرقابة في أمريكا، مشيرًا إلى أن القرار الجديد سيفرض رقابة صارمة عليها، مما يحد من قدرات التنظيم الدولي للإخوان ويؤثر على نشاطه الإعلامي والاجتماعي.

وأكد "الخرباوي"، أن الجماعة بدأت نشاطها في أمريكا منذ الخمسينيات، مع تعاون استخباراتي بين واشنطن وبعض الدول.

وقال إن التصنيف لم يشمل فروعًا في مصر والعراق ولبنان، لكنه أشار إليها صراحةً، مؤكدًا أن هذا القرار يُعد خطوة كبيرة نحو كشف أذرع الإخوان المخفية.

وشدد "الخرباوي": الجماعة شبه إبليس في خداعها، ولا ممثل للإسلام سوى الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤكدًا أن التصنيف سيُعيد النظر في تمويل الإخوان عالميًا، مما يُضعف نفوذها السياسي والإعلامي.

