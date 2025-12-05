تناولت برامج التوك شو، الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا.

من المسؤول؟.. شريف عامر يطرح أسئلة حرجة عن وفاة السباح يوسف

قال الإعلامي شريف عامر، إن المجتمع كان من المفترض أن يعرف السباح الشاب يوسف من خلال إنجازاته وبطولاته، لكنه عرفه "كضحية".

وأضاف "عامر"، خلال برنامجه "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن الفيديو المتداول للحادث يظهر بوضوح أن المكان لم يكن مؤمنًا بالشكل الكافي لحماية حياة الرياضيين، متسائلًا: "كيف يغيب جهاز إنعاش القلب عن مسابقة سباحة في استاد القاهرة؟".

عباس شراقي: بيان الخارجية الإثيوبية يحتوى على أكاذيب ومغالطات علمية

وصف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، البيان الأخير لوزارة الخارجية الإثيوبية بأنه "غير دبلوماسي" ويحتوي على "مغالطات كثيرة ودعايات كاذبة".

وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن التصريحات الإثيوبية جاءت ردًا على تصريحات وزير الخارجية المصري التي انتقدت التصرفات الأحادية لإثيوبيا في ملف سد النهضة.

"أبو شقة": الدعوة لإلغاء انتخابات مجلس النواب كلام مرسل

أكد الدكتور بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ السابق، أن الدعوات لإلغاء العملية الانتخابية تفتقر إلى أي سند قانوني أو دستوري.

وقال "أبو شقة"، خلال تصريحات تليفزيونية، إن كل آراء الرفض أو القبول يجب أن تستند إلى نصوص دستورية واضحة، مستشهدًا بالمادة 24 من الدستور التي تجعل سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، مضيفًا أن إلقاء الأقوال المرسلة دون ربطها بنصوص قانونية أمر يجب تلافيه تمامًا.

"التمساح 1".. كواليس تصنيع أول مدرعة مصرية بالكامل

كشف اللواء أركان حرب محمد عبد الفتاح، مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، الأهمية الاستراتيجية لإنتاج أول مدرعة مصرية محلية الصنع، والتي عُرفت باسم "التمساح 1".

وفي حواره مع قناة "إكسترا نيوز" أشار "عبد الفتاح"، إلى أن بدء إنتاج هذه المركبة في عام 2014 مثَّل نقلة نوعية في الصناعات العسكرية المصرية.

محافظ البحيرة: إقبال كثيف على اللجان الانتخابية

قالت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إن المحافظة تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين على اللجان الانتخابية مع اقتراب انتهاء اليوم الثاني والأخير من التصويت في مرحلة إعادة انتخابات مجلس النواب 2025.

وأضافت "عازر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني على قناة "المحور"، أن الكتلة التصويتية في هذه المرحلة تتخطى 1.7 مليون ناخب.