وزير الإنتاج الحربي: المركبة "سيناء إصلاح ونجدة" مصرية 100%

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مركبة "سيناء إصلاح ونجدة" تم تصميمها وتصنيعها بالكامل داخل مصانع الوزارة بأيدٍ وخامات مصرية.

وقال الوزير، خلال حواره الخاص مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، إن المركبة مزودة بونش هيدروليكي يتحمل 30 طنًا، مما يؤهلها لتنفيذ مهام الإنقاذ والإصلاح في أقسى الظروف الميدانية.

وأضاف أن الوزارة نجحت منذ عهد اللواء الراحل محمد العصار في توطين صناعة الصلب المدرع محليًا، حيث أنشأت مصنعًا متكاملًا داخل منظومة الإنتاج الحربي بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتابع وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذا الإنجاز قطع الطريق على الاعتماد على الخارج في المنتجات الاستراتيجية، خاصة في أوقات الأزمات العالمية، مؤكدًا أن كل احتياجات القوات المسلحة والشرطة من المركبات والأسلحة والذخائر أصبحت تُصنع بأيدٍ مصرية.

وأشار الوزير، إلى أن الصلب المدرع المصري وصل إلى مستوى جودة عالمي، لدرجة أن الأردن يستعد حاليًا لاستيراده.

وقال إن هذه الخطوة تؤكد تحول مصر من مستهلك إلى منتج ومصدّر للصناعات الدفاعية المتقدمة، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في تعميق التصنيع المحلي لكي تكون مصر دائمًا في مأمن من أي تقلبات دولية.

وشدد الوزير، على أن مركبة "سيناء إصلاح ونجدة" ليست مجرد آلية إنقاذ، بل رمز للاكتفاء الذاتي المصري، مؤكدًا أن كل قطعة فيها تحمل توقيع مهندس وعامل مصري، وأن الوزارة جاهزة لتلبية أي احتياجات عسكرية أو مدنية بأعلى معايير الجودة العالمية.

