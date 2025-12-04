قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا بداية من يوم السبت، موضحة أن الحرارة العظمى لن تصل إلى 15 درجة كما تم تداوله، بل سيكون هناك انخفاض ملحوظ يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة بين المحافظات.



وأضافت أن هذا يرجع إلى تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، حيث ستتأثر بعض المناطق بمنخفض البحر الأحمر، وأيام أخرى بمنخفض على سطح البحر المتوسط، قائلة :"المنخفض سيكون شديد البرودة".



وأوضحت أن المنخفض الجوي سيرافقه تبريد قوي في طبقات الجو العليا، مع فرص سقوط أمطار يوم السبت على مناطق سيناء والبحر الأحمر وخليج العقبة، بينما تمتد الأمطار متفاوتة الشدة إلى المناطق الساحلية والمحافظات الداخلية يومي الإثنين والثلاثاء.



وأكدت أن خرائط سقوط الأمطار التفصيلية ستصدر مع اقتراب موعد المنخفض لضمان دقة التوقعات، مشيرة إلى أن الجو الأسبوع المقبل سيكون شتويًا، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى بين 20 و21 درجة مئوية، فيما تصل درجات الحرارة الليلية بين 12 و13 درجة، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض الحرارة.



اقرأ أيضاً:



ضوابط جديدة لتعاقدات وخدمات موسم الحج 2026.. خطاب رسمي يكشف التفاصيل

انخفاض الحرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة

من بين 4 أنواع.. ما الفيروس الأكثر انتشارًا بين المواطنين حالياً؟