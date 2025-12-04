ضوابط جديدة لتعاقدات وخدمات موسم الحج 2026.. خطاب رسمي يكشف التفاصيل

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الكتاب الدوري رقم (360) لسنة 2025، الموجَّه إلى الممثلين القانونيين لشركات السياحة، في إطار الاستعدادات الجارية لموسم الحج لعام 1447هـ، وذلك بعد تلقيها خطابًا رسميًا من وزارة السياحة والآثار يتضمن مجموعة من التعليمات الملزمة للشركات.

وأكدت الغرفة، أن وزارة السياحة شددت على ضرورة إبرام جميع التعاقدات الخاصة بخدمات الحج (النقل – الإعاشة – السكن) عبر شركة تقديم الخدمة من خلال منصة نسك مسار، مع الالتزام بعدم توقيع أي تعاقدات أو دفع مبالغ مالية خارج المنصة الإلكترونية، على أن يكون آخر موعد لإتمام التعاقدات يوم 12 يناير 2026.

وطالبت الوزارة، الشركات، بسرعة إرسال مندوبيها لإنهاء إجراءات معاينة مساكن الحجاج بالتنسيق مع لجنة مكتب شؤون الحج السياحي، المتواجدة منذ 2 ديسمبر 2025.

وشددت التعليمات، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتفويج الحجاج، موضحة أن آخر موعد لنقل الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة هو اليوم الرابع من شهر ذو الحجة، مع منع بقاء الحجاج في المدينة بعد هذا التاريخ وحتى اليوم الخامس دون تفويجهم إلى مكة.

ودعت الغرفة، الشركات المنفذة لبرامج حج الهيئات، إلى سرعة إخطار الإدارة العامة للسياحة الدينية وفقًا لما ورد في اللائحة المنظمة المذكورة في الكتاب الدوري السابق رقم (2025) لسنة 2025.

وأكدت الوزارة، ضرورة التزام الشركات بالاشتراطات الصحية، وضمان إصدار الحجاج لشهادات الاستطاعة الصحية، والتأكد من خلوهم من الأمراض الواردة في التعليمات السابقة.

