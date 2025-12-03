حقيقة وجود دواجن "سردة" غير صالحة للاستهلاك بالأسواق

نفت نقابة الإعلاميين ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريح منسوب لأحد أعضاء الغرفة التجارية بالجيزة، يزعم انتشار دواجن “سردة” خطرة وغير صالحة للاستهلاك بسبب إصابتها بأمراض داخل المزارع.

وأكد مركز مكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين، بحسب بيان، اليوم الأربعاء، عقب التحقق من الادعاء، وأن الخبر غير صحيح تمامًا.

وأوضح، أن ما يُطلق عليه "الدواجن السردة" لا يشير إلى أي أمراض أو مخاطر صحية، وإنما يتعلق فقط باختلاف أوزان الطيور نتيجة ظروف التربية والتغذية.

اقرأ أيضاً:

انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في اليوم الأول لجولة الإعادة

الأحد المقبل.. وزير الصحة يشهد القرعة العلنية لأعضاء البعثة الطبية للحج

انخفاض جديد بالحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة