رئيس الوزراء: تسهيلات جديدة لتشجيع تحويل العقارات إلى فنادق

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع السياحة يشهد مؤشرات إيجابية خلال الفترة الحالية، مشددًا على ضرورة الإسراع في زيادة الطاقة الفندقية لاستيعاب النمو المتصاعد في أعداد السائحين.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوع، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل على دعم توسع المنشآت الفندقية في المدن السياحية الكبرى؛ مثل القاهرة والجيزة والأقصر، مشيرًا إلى وجود عدد من المباني السكنية القائمة التي يرغب أصحابها في تحويلها إلى منشآت فندقية.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة أقرَّت حافزًا جديدًا لتشجيع هذا التوجه، يتمثل في الإعفاء من سداد مقابل التحسين للمباني التي يتم تحويلها إلى فنادق، مؤكدًا صدور توجيهات واضحة لهيئة المجتمعات العمرانية بتفعيل هذا الإجراء فورًا.

وقال مدبولي إن هذا الحافز يأتي ضمن رؤية الحكومة لتوسيع قاعدة الغرف الفندقية وزيادة المعروض، بما يلبي احتياجات السوق السياحية المتنامية ويدعم جهود الدولة لتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

