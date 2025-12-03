مدبولي: حوافز جديدة للتعدين.. والدولة تتوسع في استكشاف النوادر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع التعدين، باعتباره واحدًا من القطاعات الواعدة التي تعمل الحكومة على تطويرها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الحكومة، اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على إطلاق حزم جديدة من القطاعات ذات الأولوية، ودفعها لتحقيق نمو ملموس، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين يأتي في مقدمة هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مدبولي أن الدولة بصدد طرح مجموعة من الحوافز الجديدة للمعادن النادرة، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة لزيادة الاستكشافات وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تركز خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ عمليات مسح جيولوجي متقدم باستخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية، بهدف دعم جهود الاستكشاف وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

