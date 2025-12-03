تفقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عدد من مدارس إدارة حدائق أكتوبر التعليمية، وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية.



واستهل وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة جولته بحضور طابور الصباح في مدرسة سميرة موسى للتعليم الأساسي، وكرم الطلاب المتميزين من حفظة القرآن الكريم والفائزين على مستوى الإدارة في حفظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى تكريم مجموعة من الطلاب المتميزين في حفظ القرآن الكريم على مستوى المدرسة، مؤكدًا تقديره للجهود المبذولة في دعم الأنشطة الثقافية والدينية التي تعزز من بناء شخصية الطلاب.

كما شملت الجولة زيارة مدرسة دكتور مجدي يعقوب للتعليم الأساسي، ومدرسة أمجاد مصر للتعليم الأساسي، حيث تابع انتظام الحصص، وحُسن إدارة العملية التعليمية، ومستوى النظافة والانضباط، ومدى التزام المدارس بتنفيذ التعليمات والخطط المعتمدة.

وأكد "عطية" على أهمية العمل بروح الفريق، وتشجيع المبادرات الإيجابية داخل المدارس، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، مشددًا على ضرورة استمرار المتابعة وتحسين جودة الخدمات التعليمية بما يتوافق مع معايير الأداء المتميّز.



