اختتام تدريب أعضاء "الشيوخ" الجدد بالأكاديمية الوطنية للتدريب

اختتم مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، البرنامجَ التدريبيَّ المخصص لأعضاء مجلس الشيوخ الجدد والمعد بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يتضمن عددًا من المحاور المتكاملة التي تستهدف رفع كفاءة الأعضاء ودعمهم في أداء مهامهم البرلمانية.

ويشمل برنامج اليوم تعريف النواب، بدراسات الأثر التشريعي، وما تضمنه من ماهية قياس الأثر التشريعي والسند القانوني لها، وأهمية منهجية قياس الأثر التشريعي للبرلمان والأعضاء، ونماذح دولية ومقاربات دولية، والعناصر الواجب توافرها في تقارير اللجان النوعية عن دراسات الأثر التشريعي.

ويتناول البرنامج التدريبي، الرقابة البرلمانية من حيث مدلولها وأهدافها، ووسائل الرقابة البرلمانية سواء المخصصة لمجلس النواب، أو عن الوسائل المقررة لمجلس الشيوخ التي تنحصر في طلبات المناقشة العامة والاقتراحات برغبة، فضلًا عن المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان بغرفتَيه (المسؤولية أمام مجلس النواب، عدم المسؤولية أمام مجلس الشيوخ).

ويهدف البرنامج إلى دعم الأعضاء الجدد الذين يخوضون التجربة البرلمانية لأول مرة، عبر محتوى تدريبي يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، ويُسهم في تطوير المهارات اللازمة لأداء مهني فعَّال داخل المجلس وخارجه، وبما يدعم كفاءة العمل البرلماني بما يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ويأتي البرنامج في إطار حرص الأكاديمية الوطنية للتدريب على تأهيل القيادات في مواقع المسؤولية وتزويدهم بأحدث المعارف والمهارات، بما يمكِّنهم من القيام بدورهم الوطني بكفاءة وفاعلية، وبما يتسق مع رؤية الدولة لبناء الإنسان وتعزيز قدراته.