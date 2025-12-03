لتجنب أزمات السفر.. الصحة تصدر قائمة بالأدوية "المُراقبة دولياً"

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن السفر بالأدوية يعد أمرًا حساسًا يتطلب الالتزام بقوانين دولية ومحلية متباينة، خاصة مع الأدوية المقننة التي قد تؤدي إلى مشكلات قانونية خطيرة.



وأوضح "عبدالغفار" في منشور توعوي، أن الإرشادات الأساسية للسفر بالأدوية تركز على تجنب المخاطر من خلال التحقق المسبق والتوثيق الدقيق، لضمان سلامة المسافرين، وخاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة أو نفسية.



وأوضح أنه "لا توجد قائمة عالمية موحدة من وزارة الصحة المصرية لكل الدول، لكنها تصدر قوائم محلية للأدوية المراقبة في مصر"، مشددا على ضرورة التحقق مباشرة من سفارة أو قنصلية دولة الوجهة، أو موقع وزارة الصحة أو الجمارك هناك، إذ تختلف التشريعات جذرياً ما هو مسموح في دبي قد يكون محظوراً في اليابان.



وكتحذير أولي، يشار إلى قوائم منظمة الصحة العالمية للمواد الخاضعة للرقابة الدولية، المتاحة على موقعها الرسمي، لتجنب المفاجآت.



ووفق "عبدالغفار"، تشكل الأدوية المحظورة التحدي الأكبر دولياً، حيث تندرج تحت جداول المراقبة الدولية لمنظمة الصحة العالمية (WHO) والإنتربول، مثل تلك المتعلقة بالمخدرات (الأفيونات)، المهدئات، المنشطات، والمؤثرات العقلية.



تشمل الأمثلة الشائعة الترامادول، الكودايين (في أدوية البرد)، زاناكس (ألبرازولام) ، فاليوم (ديازيبام)، وليريكا (بريغابالين)، بالإضافة إلى أدوية الهرمونات لكمال الأجسام ومشتقات الإيفيدرين (سودوإيفيدرين) في علاجات الإنفلونزا، التي تُقنن بشدة في دول مثل الولايات المتحدة واليابان وأوروبا بسبب استخدامها في تصنيع المخدرات.



وحدد "عبدالغفار"، عددا من النصائح للسفر الآمن بالأدوية، والتي تشمل:

* للمرضى المزمنين أو النفسيين، تطبق "القاعدة الذهبية" الثلاثية الأصل، الكمية، والإثبات

* حمل كمية محدودة (لا تزيد عن 30 يوماً في العبوة الأصلية المغلقة مع الملصق الصيدلي الواضح للاسم والجرعة)



* احصل على تقرير طبي حديث (لا يزيد عن 6 أشهر) من الطبيب المعالج، يحدد اسمك، الدواء بالاسم العلمي)، الجرعة، وضرورة الاستخدام؛ ثم ترجمه إلى الإنجليزية (أو لغة الوجهة ووثقه رسمياً لتعزيز مصداقيته)



* عند الوصول إلى المطار، أعلن عن الأدوية فوراً دون إخفاء، وأبرز الوثائق إذا طلب ذلك، لتجنب الشبهات بالاتجار.



* يتحمل المسافر مسؤولية التحقق الشخصي عبر الاتصال بسفارة الوجهة أو زيارة موقعها قبل السفر.



* يوصى بتعزيز التوعية المستمرة من الجهات الرسمية، شركات الطيران، ومكاتب السياحة، للتأكيد على حمل التقارير الموثقة والعبوات الأصلية، مما يقلل من الحوادث بنسبة كبيرة.



