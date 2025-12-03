اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة يتبعه مؤتمر صحفي

القاهرة - مصراوي:

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، لمتابعة مستجدات الملفات الاقتصادية والخدمية وآخر تطورات العمل التنفيذي داخل الوزارات.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا عقب انتهاء الاجتماع، بحضور ممثلي وسائل الإعلام، لاستعراض أهم ما تم الاتفاق عليه من قرارات وتوضيح الجوانب المثارة في عدد من القضايا، إلى جانب الرد على أسئلة الصحفيين.

وعقد رئيس الوزراء، أمس، اجتماعا؛ لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية الدوليّ، مؤكدا أن اهتمام الدولة بتنفيذ شبكة طرق حديثة على أعلى مستوى من الكفاءة يأتي ضمن المشروع القومي للطرق الذي يستهدف بالأساس ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وإقامة تجمعات عمرانية جديدة متكاملة تخدم أهداف التنمية الشاملة في جميع مناطق الجمهورية.