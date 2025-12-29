إعلان

القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادى الجديد

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:42 ص 29/12/2025

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة، وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى، برقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول العام الميلادى الجديد 2026، وجاء نصها:

"السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدنى أن أهنئ سيادتكم بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، سائلاً المولى عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يجعله عام خير وبركة على مصر وشعبها الكريم .

وإذ تستقبل مصر عاماً جديداً فإنها تمضى بثبات وعزم فى طريقها نحو ترسيخ دعائم الدولة الحديثة، تحت قيادتكم الحكيمة، ورؤيتكم الثاقبة، وإرادتكم الصلبة التى صانت الوطن وحفظت مقدراته، وأعلت راية السلام والإستقرار والتنمية رغم جسامة التحديات.

وبهذه المناسبة فإننى ورجال القوات المسلحة نعاهد سيادتكم على مواصلة العمل بكل الصدق والإخلاص للوفاء بالمهام والمسئوليات التى نحمل أماناتها لتظل القوات المسلحة دائما درعاً قوياً يحمى الوطن ويصون مقدساته وإنجازاته وحصناً منيعاً لأمن وإستقرار الشعب المصرى العظيم.

وفقكم الله ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم، وكل عام وسيادتكم بخير.

وبعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

الرئيس السيسي القوات المسلحة العام الميلادى الجديد الفريق أول عبد المجيد صقر

