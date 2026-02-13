إطلاق نار إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي عيترون وبليدا في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

تعرضت أطراف بلدتي عيترون وبليدا في جنوب لبنان، صباح اليوم الجمعة، لإطلاق نار من جانب الجيش الإسرائيلي .

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن أطراف بلدتي عيترون وبليدا في جنوب لبنان تعرّضت، صباحاً، لرشقات رشاشة مصدرها موقعين للجيش الإسرائيلي في البياض والمالكية.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.