إعلان

إطلاق نار إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتي عيترون وبليدا في جنوب لبنان

كتب : مصراوي

11:18 ص 13/02/2026

الجيش الاسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بيروت- (د ب أ)

تعرضت أطراف بلدتي عيترون وبليدا في جنوب لبنان، صباح اليوم الجمعة، لإطلاق نار من جانب الجيش الإسرائيلي .

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن أطراف بلدتي عيترون وبليدا في جنوب لبنان تعرّضت، صباحاً، لرشقات رشاشة مصدرها موقعين للجيش الإسرائيلي في البياض والمالكية.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب لبنان الجيش الإسرائيلي عيترون بليدا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أحمد رمزي يواصل تصوير "فخر الدلتا" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
مسرح و تليفزيون

أحمد رمزي يواصل تصوير "فخر الدلتا" استعدادا لعرضه في رمضان 2026
تحذيرات جوية عاجلة.. الأرصاد: زيادة شدة الرياح والأتربة خلال الساعات المقبلة
أخبار مصر

تحذيرات جوية عاجلة.. الأرصاد: زيادة شدة الرياح والأتربة خلال الساعات المقبلة
"اشتريت سكينة بـ 140 جنيه ورحت ذبحته:.. قاتل طفل المهندسين: مرضيش يديني
حوادث وقضايا

"اشتريت سكينة بـ 140 جنيه ورحت ذبحته:.. قاتل طفل المهندسين: مرضيش يديني
لماذا يشعر الرجال بالملل أثناء التسوق؟.. اعرف السر
علاقات

لماذا يشعر الرجال بالملل أثناء التسوق؟.. اعرف السر
رمضان 2026.. شيرين عادل: محمد إمام أصر على تنفيذ مشاهد خطرة في "الكينج"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. شيرين عادل: محمد إمام أصر على تنفيذ مشاهد خطرة في "الكينج"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

البنك المركزي يخفض سعر الفائدة.. ماذا يعني للاقتصاد؟- ملف خاص
تحذيرات جوية عاجلة.. الأرصاد: زيادة شدة الرياح والأتربة خلال الساعات المقبلة و تدهور الرؤية الأفقية