بالأسماء.. 7 مصابين في تصادم سيارتين على صحراوي البحيرة

كتب : أحمد نصرة

11:15 ص 13/02/2026

سيارة اسعاف

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة "تمناية" وأخرى على الطريق الصحراوي، أمام مدخل فرع 4 اتجاه أبو المطامير بمنطقة غرب النوبارية، بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وتلقت مديرية أمن البحيرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين في الموقع المشار إليه، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من: سامي يونس محمد، 19 عامًا، محروس فرحات هنداوي، 40 عامًا، كامل بكر رمضان، 20 عامًا، أحمد أحمد العريجي، 35 عامًا، خالد سالم هنداوي، 31 عامًا، محمد أحمد حسن، 33 عامًا، وخالد حمادة رحومة، 20 عامًا، وجميعهم مقيمون بمركز أبو المطامير.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، مع تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.

