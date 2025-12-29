"الصحة": تنفيذ 903 قوافل طبية مجانية بالنصف الأول من 2026

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان خطتها لتنفيذ 903 قوافل طبية مجانية في مختلف محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من عام 2026.

وبحسب بيان، تهدف هذه القوافل إلى تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا والقرى والمناطق النائية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وفي إطار حرص الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية ورؤية «مصر 2030».

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن كل قافلة تضم جميع التخصصات الطبية الرئيسية، مثل الباطنة، الأطفال، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية، والنساء والولادة، إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة.

كما تشمل القوافل خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وصيدلية مزودة بكافة الأدوية اللازمة، مع تحويل الحالات التي تحتاج عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشار الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، إلى أن الخطة تغطي جميع المحافظات بتوزيع جغرافي عادل، مع تركيز أكبر على محافظات مثل أسيوط، البحيرة، الوادي الجديد، المنيا، أسوان، المنوفية، الإسكندرية، والغربية، بالإضافة إلى محافظات القناة، سيناء، الدلتا، والصعيد.

وأكد الدكتور محمد غباشي، مدير عام الإدارة العامة للقوافل الطبية، تخصيص قوافل لمحافظات الحدود مثل شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومطروح، لضمان وصول الخدمات الصحية إلى المواطنين في المناطق البعيدة والحدودية.

وأكدت الوزارة استمرار تطوير منظومة القوافل الطبية من حيث التجهيزات والكوادر البشرية، بهدف تحسين مؤشرات الصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يُذكر أن مواعيد القوافل وأماكن انعقادها سيتم الإعلان عنها تباعًا عبر القنوات الرسمية للوزارة، حرصًا على سلامة المواطنين وتسهيل الوصول إلى الخدمات.