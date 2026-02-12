إعلان

"التعليم": اليوم آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026

كتب : أحمد الجندي

01:34 م 12/02/2026

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس الموافق 12 فبراير الجاري، آخر فرصة أمام الطلاب المتخلفين عن تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026، لتسجيلها عبر الموقع الإلكتروني.

أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم غلق الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 مساء اليوم الخميس الموافق 12 فبراير، وعلى الطلاب سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية قبل غلق الموقع.

وشددت وزارة التعليم، على الطلاب المتخلفين عن تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 حتى الآن، بسرعة التسجيل قبل غلق الموقع رسميًا مساء اليوم، موضحة أنه لن يتم مد فترة التسجيل مرة أخرى.

وأوضحت وزارة التعليم، أنه يمكن للطلاب تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 قبل غلق الموقع الإلكتروني مساء اليوم، من خلال زيارة الرابط الإلكتروني التالي: رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026.

استمارة الثانوية العامة 2026 الثانوية العامة 2026 وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة 2026

