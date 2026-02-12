أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول وحدة اختبارات الكفاءة الفنية، بالإدارة المركزية للمعامل، التابعة لقطاع الطب الوقائي والصحة العامة، على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد EGAC وفق المواصفة الدولية ISO/IEC 17043 في اختبارات الكفاءة الميكروبيولوجية الإكلينيكية.

وبحسب بيان، أعرب الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن تقديره لهذا الإنجاز النوعي الجديد، مقدماً التهنئة لفرق المعامل وقطاع الطب الوقائي على النجاحات المتتالية التي تصب في خدمة صحة المواطن المصري.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب الوزير للطب الوقائي، أن هذا الاعتماد يُمكّن معامل الصحة من إنتاج اختبارات الكفاءة، بدلاً من استهلاكها، وإصدار تقارير مقارنة دقيقة، وتقديم دعم فني مستمر، مما يرفع كفاءة المعامل على مستوى الجمهورية، ويعزز الثقة في نتائجها التشخيصية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذا الإنجاز يعكس التزام المعامل المركزية بأعلى معايير الدقة والموثوقية الدولية، ويؤكد قدرتها وكفاءة كوادرها على تقديم تحاليل موثوقة تدعم الأمن الصحي للمواطنين.

يُذكر أن المعامل المركزية حاصلة بالفعل على اعتمادات ISO 15189 لأكثر من 200 اختبار إكلينيكي، وISO/IEC 17025 لفحوص الأغذية والمياه والمخدرات، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة الوقائية وجودة الخدمات الصحية.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس اليوم الأربعاء.. الأرصاد تحذر من هذه الظواهر

شروط تقسيط مقايسة الكهرباء.. اعرف قيمة التكلفة وكيفية السداد

تفاصيل خطة الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة.. برامج خاصة عن الذكاء الاصطناعي