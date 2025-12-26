إعلان

رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن حالة الطقس غدًا السبت

كتب : محمد أبو بكر

11:15 ص 26/12/2025

الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن حالة الطقس غدًا السبت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 27 ديسمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود غدًا السبت، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس غدًا السبت يشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وبينت أن طقس غدًا السبت يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالة الطقس غدًا تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

اقرأ أيضًا:

أسعار عمرة منتصف العام للمستويين الاقتصادي والخمس نجوم

بعد بيان "السياحة".. رابط الموقع الرسمي لحجز تذاكر المتحف المصري الكبير

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس أمطار السواحل الشمالية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

المغرب

- -
22:00

مالي

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

* قرار عاجل من وزير العمل بشأن إجازات غير المسلمين في أعيادهم الدينية
عاجل| سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة