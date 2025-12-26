الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن حالة الطقس غدًا السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت الموافق 27 ديسمبر 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود غدًا السبت، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس غدًا السبت يشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وبينت أن طقس غدًا السبت يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

