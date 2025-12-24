أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن ملف الدين العام تحت السيطرة ولا يدعو للقلق، مشيرًا إلى أن الدولة تتبع استراتيجية واضحة لخفض مستوياته بالتوازي مع بناء "مصر الحديثة" عبر مشروعات تنموية شاملة طالت كافة القطاعات.

وقال الحمصاني، خلال اتصال هاتفي على قناة "المحور"، إن الأولوية القصوى التي عملت عليها الدولة تمثلت في تأسيس بنية تحتية قوية ومتطورة، معتبرا إياها الركيزة الأساسية والجاذب الأكبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الجهود الحكومية لم تتوقف عند الإصلاح الهيكلي فحسب، بل ركزت بشكل مكثف على تقليص عبء الديون، بالتزامن مع تنفيذ حزمة من المشروعات القومية الضخمة التي تستهدف في المقام الأول الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى تأكيدات رئيس الوزراء بشأن مساعي الحكومة لرفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، موضحا أن ثمار هذه التحركات الاقتصادية ستنعكس بشكل مباشر وملموس على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

